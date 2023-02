Bertrand Belin – Tambour Vision THEATRE DE RUNGIS – ARC-EN-CIEL, 2 juin 2023, RUNGIS.

Bertrand Belin – Tambour Vision THEATRE DE RUNGIS – ARC-EN-CIEL. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 12.0 à 20.0 euros.

L’atelier à spectacle- la scène conventionnée « d’intéret national » ART et création de l’agglo du pays de Dreux presente ( PLATESV-R-2021-008868 /2021-009060/2021-009061) Le placement de ce spectacle sera bien en « ASSIS – PLACEMENT LIBRE »Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire. C’est ce que raconte le septième album de Bertrand Belin. Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. Tambour Vision est tout en contrastes, aussi bien sonores que sémantiques. Les boîtes à rythmes saisissent, la guitare se fait plus discrète tandis qu’un Mellotron, avec son souffle et ses défauts, se distingue parmi les autres claviers. La pulsation remplit tout. Comme un groove insidieux qui « va directement aux muscles », qui va prendre toute son ampleur sur scène. Tambour Vision appelle à la danse. Bal auquel nous nous joignons avec l’espoir de jours meilleurs et de joies non contaminées. Être au monde, seuls mais ensemble, pour imaginer notre propre fable. Celle de Tambour Vision. Réservation PMR: 02 37 42 60 18 Bertrand Belin

THEATRE DE RUNGIS – ARC-EN-CIEL RUNGIS 1, PLACE DU GAL-DE-GAULLE Val-de-Marne

