BERTRAND BELIN ’TAMBOUR VISION’, 23 février 2023, .

BERTRAND BELIN ’TAMBOUR VISION’

2023-02-23 – 2023-02-23

Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire.

C’est ce que raconte Tambour vision, le septième album de Bertrand Belin, qui sort en mai 2022. Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes. De la liberté, il y en a toujours eu depuis le premier album éponyme de Bertrand Belin, en 2005. Mais elle irradie ici comme dépourvue de filtres, ignorant les coquetteries et le brouillard actuel.

Un album tout en contrastes, aussi bien sonores que sémantiques. Les boîtes à rythmes nous saisissent, la guitare se fait plus discrète tandis qu’un Mellotron, avec son souffle et ses défauts, se distingue parmi les autres claviers. D’où le vent et le cuivré. Un son instantanément familier. Et une appréhension libre du classicisme. La pulsation remplit tout. Comme un groove insidieux qui « va directement aux muscles », qui va prendre toute son ampleur sur scène.

Informations pratiques :

Ouverture des portes à 20h00

Abonné.e 20€ en prévente (+frais), 23€ sur place

Plein tarif 26€ en prévente (+frais), 29€ sur place

Tarif réduit 23€ en prévente (+frais), 26€ sur place

Production La Carène

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/Bertrand-Belin-Tambour-Vision.html

