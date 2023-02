Bertrand Belin – Les Z’Eclectiques Coll Hiver THEATRE SAINT LOUIS, 25 février 2023, CHOLET.

COLLECTIF LES Z’ECLECTIQUES (L.2-1105617/5618) présente : ce concert. Bertrand BelinArtiste à part, désinvolte et réconfortant, Bertrand Belin est l’un de nos chanteurs français préférés du moment. Avec son écriture unique, radicale et minimaliste, faite d’ellipses et de répétitions entêtantes, il est un poète ironique qui rend hommage aux laissés-pour-compte de la société. Pour décrire la musique de son dernier disque “Tambour Vision”, il fait référence aux Talking Heads ou à Alan Vega, on pense bien sûr aussi à Gainsbourg et Bashung. Il proposera l’un des moments forts de notre Collection Hiver réinventée à Cholet.Réservations ¨PMR 02 41 30 63 33Ouverture des portes 20h00

THEATRE SAINT LOUIS CHOLET AVENUE DES CORDELIERS Maine-et-Loire

Artiste à part, désinvolte et réconfortant, Bertrand Belin est l’un de nos chanteurs français préférés du moment. Avec son écriture unique, radicale et minimaliste, faite d’ellipses et de répétitions entêtantes, il est un poète ironique qui rend hommage aux laissés-pour-compte de la société. Pour décrire la musique de son dernier disque “Tambour Vision”, il fait référence aux Talking Heads ou à Alan Vega, on pense bien sûr aussi à Gainsbourg et Bashung.

