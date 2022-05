BERTRAND BELIN Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

BERTRAND BELIN Le 106, 17 novembre 2022, Rouen. BERTRAND BELIN

Le 106, le jeudi 17 novembre à 20:00

Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire. C’est ce que raconte le septième album de Bertrand Belin. Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes. De la liberté, il y en a toujours eu depuis le premier album éponyme de Bertrand Belin, en 2005. Mais elle irradie ici comme dépourvue de filtres, ignorant les coquetteries et le brouillard actuel.

Location 23.5 € / Guichet 26.5 € / Réduit 20.5 € / Abonnés 17.5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T20:00:00 2022-11-17T23:30:00

