Bertrand Belin La Vapeur, 3 décembre 2022, Dijon.

Bertrand Belin

La Vapeur, le samedi 3 décembre à 20:30

**Bertrand Belin** (FR) Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire. C’est ce que raconte le septième album de Bertrand Belin. Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes. De la liberté, il y en a toujours eu depuis le premier album éponyme de Bertrand Belin, en 2005. Mais elle irradie ici comme dépourvue de filtres, ignorant les coquetteries et le brouillard actuel. [https://youtu.be/WgZeFZcHhNQ](https://youtu.be/WgZeFZcHhNQ) — Plus d’infos : [https://bit.ly/3ib5eaM](https://bit.ly/3ib5eaM)

De 5.50 à 31€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:30:00 2022-12-03T23:59:00