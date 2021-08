Le Haillan L'Entrepôt Gironde, Le Haillan Bertrand Belin – Concert dessiné L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

L'Entrepôt, le samedi 27 novembre à 20:30

**BERTRAND BELIN – CONCERT DESSINÉ** En 2019, sur la scène de L’Entrepôt, Bertrand Belin avait suspendu le temps. Le revoici pour un concert unique, un concert dessiné ! En version guitare/voix, Bertrand Belin ne sera pourtant pas seul sur scène : des dessinatrices et dessinateurs girondins illustreront en direct ses chansons. En amont de ce concert exceptionnel, des étudiants de la faculté de Bordeaux plancheront sur la conception et la réalisation de pochettes de 45 tours imaginaires autour des chansons de Bertrand Belin. Les réalisations seront exposées dans la Hall de L’Entrepôt. Un moment rare, un moment précieux… un instant juste. En partenariat avec la Cie IL ÉTAIT UNE FOIS REPORT du 12 mars 2021 >>> Vos billets restent valables pour ce spectacle **Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 15 €** **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/bertrand-belin-2/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/bertrand-belin-2/)** Chanson L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:30:00

