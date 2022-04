Bertrand Belin + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bertrand Belin + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 23 novembre 2022, Nantes. 2022-11-23

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 24.00€Prévente 28.60€ Chanteur, écrivain, comédien, pour le Breton tout est affaire de verbe et de voix. Des mots mis en valeur avec une élégance rare, par son timbre si particulier et l’écrin musical dans lequel il les dépose soigneusement. Une authenticité classe et précieuse. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/bertrand-belin-1ere-partie-0

