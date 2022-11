Bertrand Badie | Vivre deux cultures. L’Institut du Monde Arabe, 17 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 17 novembre 2022

de 19h00 à 20h00

. gratuit

Dans la limite des places disponibles

Dans « Vivre deux cultures », Bertrand Badie présente et analyse l’itinéraire de son père, Persan, venant en 1928 faire ses études à Paris, pour y demeurer en fait tout le reste de sa vie. Il y raconte les difficultés d’intégration rencontrées, les crispations de la société française à l’égard d’un père pourtant engagé dans la Résistance, puis il se penche sur sa propre expérience de biculturalité, faite de souffrances et de violences quand il était enfant, jusqu’à ce qu’elle l’aide à acquérir une vision plus lucide de la pluralité du monde, à accéder à une forme de cosmopolitisme qui lui a permis d’aborder de façon originale l’étude des relations internationales. Une réflexion sur la brutalité des postures identitaires et de la négation de l’altérité.

Ce récit commence le 16 septembre 1928 quand Mansour Badie, âgé de 18 ans, arrive avec toute sa famille en gare du Nord, après un incroyable périple qui les a menés de la Perse de Rezâ Shâh Pahlavi jusqu’au cœur de Paris.

En quête d’un Occident rêvé, le jeune Persan se retrouve sur les bancs de l’école républicaine, s’inscrit en faculté de médecine et s’éprend d’une jeune fille issue de la bourgeoisie soissonnaise qui surmonte tous les préjugés sociaux pour l’épouser.

En dépit de cette union heureuse, les rêves de Mansour se fracassent bientôt sur la réalité : médecin urgentiste pendant la guerre, engagé dans la Résistance, il se voit refuser le droit de s’installer comme chirurgien à la Libération.

Hommage à un père révéré et aimé, ce livre raconte aussi comment l’enfant traité de « bicot-youpin » dans son collège catholique s’ouvre à la complexité du monde, décrypte les nouveaux rapports Nord-Sud et vit sa biculturalité comme un trésor inaliénable, source spirituelle d’un parcours qui en fait aujourd’hui l’un de nos meilleurs analystes en relations internationales.

Bertrand Badie est politologue, spécialiste des relations internationales, Professeur des Universités émérite à Sciences Po. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Inter-socialités. Le monde n’est plus géopolitique (Editions du CNRS, 2020) et Les puissances mondialisées. Repenser la sécurité internationale (Odile Jacob, 2021).

Modéré par Loïc Barrière, journaliste à Radio Orient, écrivain. Ses derniers romans parus sont Le roman d’Abd-El-Kader (Les Points sur les i, 2016) et Rizières sous la lune (Vents d’Ailleurs, 2016).

VOIR LES AUTRES PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/bertrand-badie-vivre-deux-cultures-comment-peut-on-naitre-franco-persan

DR Badie_Vivre_deux_cultures (1)