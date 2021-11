Bertolino – Le Gac Ostau dau País Marselhés, 19 novembre 2021, Marseille.

Bertolino – Le Gac

Ostau dau País Marselhés, le vendredi 19 novembre à 20:30

Depuis leur rencontre au sein du groupe marseillais Dupain en 2015, Pierre-Laurent Bertolino et Gurvant Le Gac tissent une musique fascinante, nourrie d’improvisations extrêmement visuelles et de mélodies polyphoniques sensibles. Un musicien en Centre Bretagne et l’autre à Marseille et pourtant une musique qui leur est personnelle en tout lieu. Les sonorités de la flûte traversière en bois et de la vielle à roue électro-acoustique se croisent, fusionnent pour mieux se disperser, voltiger et nous emmener dans une transe hypnotique. La musique du duo est hybride ; un instrumentarium qui vient des musiques du monde, un processus d’écriture musicale basée sur l’improvisation modale propre au jazz , un travail d’arrangement connecté aux musiques électroniques et à la recherche électro-acoustique. Dans son nouveau répertoire, baptisé Ubiquité, Bertolino le Gac pousse son hybridation musicale un peu plus loin ; Gurvant le Gac prolonge sa flûte au contact d’une MPC (séquenceur, échantillonneur multi effet) et d’une recherche sur les delays, Pierre Laurent Bertolino explore la vielle à roue au contact de pédales d’effets, de saturations et d’un sampler. Le matériau acoustique est détourné, prolongé et retravaillé par l’utilisation de machines ; l’exploration sonore des textures des instruments est au coeur du processus de création. Les morceaux d’Ubiquité sont d’une puissance évocatrice, baladant ainsi l’auditeur entre paysages éthérés et métropoles aux flux sonores intenses. Adhésion obligatoire : 2€ Participation : 5€ conseillés [http://www.ostau.net/activite/a_venir/bertolino-le-gac/](http://www.ostau.net/activite/a_venir/bertolino-le-gac/)

Adhésion obligatoire 2€ / Participation 5€ conseillés

♫♫♫

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l’Olivier, 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T23:00:00