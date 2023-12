Feu de la Saint-Jean Bertis Vergt-de-Biron, 29 juin 2024, Vergt-de-Biron.

Vergt-de-Biron Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Venez partager un moment convivial, festif et chaleureux en famille ou entre amis, dans le charmant village de Vergt de Biron, au lieu-dit Bertis.

Horaires et autres informations à venir..

Bertis

Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides