BERTI BARTLEBY 1ERE PARTIE SOPHIE OZ LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 20:30 (2023-02-28 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

1-1068218 & 3-1068219 Un pas de côté, dans les sports de combat c’est un placement du corps hors de l’axe d’attaque adverse, un décalage, c’est regarder et percevoir les choses sous un angle différent, mais dans ce texte il est aussi question de l’exil, dans sa pluralité : l’exil du féminin/masculin, l’exil de l’enfance, l’exil de l’étranger, l’exil de l’artiste, du penseur… La composition de ce titre est délibérément plus lyrique, plus aérienne et les textures plus riches mais on reste quand même dans la danse, électro-pop-rock et peut être plus ! Bartleby voit le jour en 2012 sous le nom de Bartleby & The Untouchables. Un groupe composé de Bartleby aka Gilbert Roggi (chant), Jean-Sébastien Mariage et MatthieuLouis (guitare), Jeanne Added (Basse et choeur), Franck Vaillant (Batterie). Un Ep « …in Wonderland » (5 titres) est enregistré, de facture rock expérimental et chanté en anglais voit le jour. Suivront un clip-le titre « Dance »-réalisé par Fred Poulet toujours disponible sur la toile, et quelques concerts en région parisienne. Très vite chacun repartira vers d’autres aventures. L’aventure s’écrira dorénavant en français dans la lignée de quelques fous furieux dont il pourrait aisément se revendiquer si la modestie ne l’en empêchait. Bashung. Christophe. Une chanson française faite de fractures et d’expérimentations, de liens étroits avec un rock électro hérité de Suicide et Alan Vega. Une chanson de traverse. « Un pas de côté » sera le titre de cette première trace discographique. 1er single « Un pas de côté » le 1er décembre 2022 Raphael Dausse (Batterie & Electronique), Jean Sébastien Mariage (guitare), Matthieu Mancini (claviers) En quelques notes, SOPHIE OZ ??nous transporte dans son univers musical onirique qui n’est pas sans évoquer la douce mélancolie de Beth Gibbons. Sa musique est un voyage au bout de la voix et du piano qui parfois trompe les apparences et revêt un caractère rugueux à la Shannon Wright. Après avoir travaillé sur différentes musiques de films (notamment aux côtés de Rover sur la bande originale du film d’Olivier Lécot «Une aventure New-Yorkaise») et collaboré avec Daphné sur son album « Iris Extatis », SOPHIE OZ ??révèle l’étendue de son talent tant dans l’interprétation que dans la composition. Une grande délicatesse se dégage de ses titres en français et en anglais. Sa voix est libre, tantôt douce, tantôt puissante. Actuellement en préparation de son prochain album intitulé « Songe », Sophie oZ s’entoure de Nicolas Repac et d’Anne Gouverneur pour l’arrangement de ses chansons.

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

