Berthoumieux / Ruttar / Dobrowolski Goethe-Institut, 23 novembre 2021, Paris.

Goethe-Institut, le mardi 23 novembre à 20:00

C’est la première de ce trio qui fait épouser le folk polonais, le jazz et la world music. Rencontre de Marc Berthoumieux « formidable mélodiste et conteur d’histoires hors-pair » (Deli Express/TSF Jazz), Anna Ruttar, qui, depuis des années, fait opérer la magie entre le jazz et l’ardeur du folk slave, et de Karol Dobrowolski connu pour ses multiples voyages Django-jazz-tziganes. Les trois artistes entrent en dialogue intime, soupoudré d’un zeste d’électro, et invitent à découvrir et redécouvrir la beauté éternelle des mélodies qui firent rêver Frédéric Chopin. **Organisateurs:** Institut Polonais de Paris en partenariat avec Goethe Institut Paris Dans le cadre de JAZZYCOLORS 2021

Tarif: 10€ ; 5€ [Tarif Goethe] Billets à acheter sur place ou à réserver avant par e-mail

Concert dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021

