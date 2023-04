Trans Aubrac, 22 avril 2023, Bertholène.

Evénement de trail running au large panel d’épreuves, vous découvrirez la vallée de l’Aveyron, du Lot et traverserez les plateaux d’Aubrac au contact d’une nature sauvage encore préservée. Venez découvrir l’Aubrac autrement !.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . 7 EUR.

Bertholène 12310 Aveyron Occitanie



Trail running event with a wide range of events, you will discover the Aveyron and Lot valleys and cross the Aubrac plateaus in contact with a wild nature still preserved. Come and discover Aubrac in a different way!

Un evento de trail running con una amplia gama de eventos, descubrirá los valles del Aveyron y del Lot y atravesará las mesetas del Aubrac en contacto con una naturaleza salvaje y preservada. Venga a descubrir el Aubrac de una manera diferente

Bei dieser Trailrunning-Veranstaltung mit einem breiten Spektrum an Wettkämpfen werden Sie das Tal des Aveyron und des Lot entdecken und die Hochebenen von Aubrac durchqueren, wo Sie mit einer noch unberührten Natur in Berührung kommen. Entdecken Sie die Aubrac auf eine andere Art und Weise!

