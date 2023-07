Berthe Morisot et le XVIIIe siècle Musée Marmottan Monet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. payant De 9 à 14 euros Le musée Marmottan Monet présente du 18 octobre 2023 au 03 mars 2024 l’exposition « Berthe Morisot et le XVIIIe siècle ». Conçue en partenariat avec à la Dulwich Picture Gallery de Londres, l’exposition y actuellement montrée jusqu’au 10 septembre 2023. Si l’impressionniste Berthe Morisot (1841-1895) a toujours été une peintre de la vie moderne, son art a, de son vivant, souvent été comparé au travail des artistes français du XVIIIe siècle, poussant Renoir à la qualifier de « dernière artiste élégante et «féminine» que nous ayons eu depuis Fragonard ». En parcourant sa rétrospective posthume de 1896, Paul Girard commenta ainsi « C’est le XVIIIe siècle modernisé ». L’exposition se propose de rechercher l’origine de cette inspiration, de montrer, à l’appui d’œuvres du XVIIIe siècle, confrontées à ses propres œuvres emblématiques de l’Impressionnisme, les manifestations et la forme de son imprégnation et de sa compréhension du génie du siècle des Lumières. Musée Marmottan Monet 2, RUE LOUIS-BOILLY 75016 Paris Contact : https://www.marmottan.fr/

