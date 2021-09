Paris Académie du Climat île de France, Paris Bert THEIS et Didier MARCEL Académie du Climat Paris Catégories d’évènement: île de France

Bert THEIS et Didier MARCEL Académie du Climat, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Rencontres inattendues – Exposition du Fonds d’Art contemporain – Paris Collections, visibles en avant première pour Nuit Blanche. Du 2 octobre au 15 décembre 2021, les œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections se dévoilent sous forme de parcours thématiques dans des lieux du quotidien. Pour la Nuit Blanche, l’Académie du Climat accueille des œuvres de la collection municipale. Bert Theis

Aggloville- Photographie Dans son œuvre Aggloville, Bert Theis nous offre une vision d’un Paris dans lequel la nature reprend ses droits sur la ville. Les immeubles et les avenues sont noyés sous une végétation touffue et foisonnante. Dans cette véritable jungle urbaine, seuls quelques îlots d’architecture et grands monuments de la capitale sont encore visibles. Didier Marcel

Sans titre (Paysage), 1999 – Installation Empruntant son vocabulaire aux zones rurales ou périurbaines, l’artiste transforme les éléments naturels pour lui faire perdre leur fonction originelle. Cette botte de paille enfermée dans un cylindre de plexiglas nous présente une nature naturalisée ou « empaillée ». Tel un travail mémoriel sur le travail manuel et l’évolution du paysage, il met en exergue l’image d’un paysage ordonné et esthétisé par l’homme, la botte cylindrique ou rectangulaire succédant aux meules. Mises en vitrine, cette botte devient une véritable sculpture domestique. Didier Marcel, Sans Titre ( Paysage), 1999, Paille de blé et altuglas – © Didier Marcel et galerie Michel Rein Événements -> Autre événement Académie du Climat 2 place Baudoyer Paris 75004

