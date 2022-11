Berstett Rando : les Randonnées du Jeudi Berstett Berstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Berstett

Berstett Rando : les Randonnées du Jeudi Berstett, 1 janvier 2023, Berstett.

46 rue de l’herbe Berstett Bas-Rhin Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

2023-01-01 08:30:00 – 2023-03-30 18:00:00 Berstett

Bas-Rhin Berstett EUR Tous les jeudis de l’année, Berstett Rando organise une randonnée. Contactez Marc Moyard au 06 99 87 34 64 ou par mail via odepmm67@orange.fr pour plus d’informations sur la sortie proposée. +33 6 30 97 08 49 Berstett

