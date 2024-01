Salon Livres et Cépages Berson, samedi 27 janvier 2024.

Salon Livres et Cépages Berson Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

La bibliothèque municpale et la commune de Berson organisent une journée de rencontre avec des auteurs, illustrateurs et viticulteurs.

De 10h à 18h échanges, dédicaces, dégustations et ventes sont au programme !

À 11h et 15h projections dessinées en direct de Maxime Garcia, illustrateur.

À 18h, la journée se clôturera par un verre de l’amitié, offert par le château Tour Saint-Germain.

Avenue de la Libération

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@mairieberson.fr



L’événement Salon Livres et Cépages Berson a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Blaye