Chasse aux œufs et vide-greniers à la ferme de Maillofargueix Bersac-sur-RivalierBersac-sur-Rivalier OT Monts du Limousin Catégories d’Évènement: Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier

Haute-Vienne

Chasse aux œufs et vide-greniers à la ferme de Maillofargueix, 9 avril 2023, Bersac-sur-RivalierBersac-sur-Rivalier OT Monts du Limousin . Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier,Haute-Vienne , Chasse aux œufs et vide-greniers à la ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix

Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne Bersac-sur-Rivalier

2023-04-09 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-09 17:00:00 17:00:00 Bersac-sur-Rivalier

Haute-Vienne 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne Bersac-sur-Rivalier . Dimanche 09 avril de 10h à 17h, ferme de Maillofargueix. 7 €/participant, gratuit pour les accompagnateurs. Réservation obligatoire pour la chasse aux œufs. Possibilité d’apporter son pique-nique et de rester toute la journée. La ferme de Maillofargueix 06 74 65 26 64. Chasse aux œufs où tout se passe en plein air, dans le pré, avec tous les animaux de la ferme : moutons, volailles, cochons, chevaux… Chaque participant repart avec un ballotin de chocolats. 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier

dernière mise à jour : 2023-03-05 par OT Monts du Limousin

Détails Catégories d’Évènement: Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier, Haute-Vienne Autres Lieu Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier Adresse Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne OT Monts du Limousin Bersac-sur-Rivalier Ville Bersac-sur-RivalierBersac-sur-Rivalier OT Monts du Limousin Departement Haute-Vienne Tarif Lieu Ville 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier

Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-RivalierBersac-sur-Rivalier OT Monts du Limousin Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bersac-sur-rivalierbersac-sur-rivalier ot monts du limousin /

Chasse aux œufs et vide-greniers à la ferme de Maillofargueix 2023-04-09 was last modified: by Chasse aux œufs et vide-greniers à la ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier 9 avril 2023 Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne Haute-Vienne OT Monts du Limousin

Bersac-sur-RivalierBersac-sur-Rivalier OT Monts du Limousin Haute-Vienne