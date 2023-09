Formation BAFA appronfondissement en breton Berrien Berrien, 30 octobre 2023, Berrien.

Formation BAFA appronfondissement en breton 30 octobre – 4 novembre Berrien 450 € (200 € skoazell a-berzh Rannvro Breizh a c’heller kaout)

Comment concevoir, imaginer, animer des grands jeux en pleine nature, véritables temps forts mémorables pour petits et grands ? Campagne, bois, mare… comment utiliser le « dehors » comme terrain de jeu pour faire découvrir la nature aux enfants et les sensibiliser à sa protection ?

Berrien 29690 Berrien Berrien 29690 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 09 62 06 50 52 »}, {« type »: « email », « value »: « ubapar@ubapar.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ubapar.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-04T00:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

Formation Animation