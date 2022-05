Pique-nique patrimonial d’Auvergne-Rhône-Alpes Berrias-et-Casteljau Berrias-et-Casteljau Catégories d’évènement: Ardèche

Berrias-et-Casteljau

Pique-nique patrimonial d’Auvergne-Rhône-Alpes Berrias-et-Casteljau, 14 septembre 2019 11:00, Berrias-et-Casteljau. Samedi 14 septembre 2019, 11h00 Sur place Gratuit, ouvert à tous https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-AkdKR7iNpjlDwy1o1S8yDvPBffB6tt6pBl4IcYSzhMN33A/viewform Pique-nique patrimonial d’Auvergne-Rhône-Alpes Le septième Pique-nique patrimonial d’Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à la Commanderie templière de Jalès à Berrias-et-Casteljau, en Ardèche. Au programme de la journée : lecture de poésies du Vivarais au temps d’Olivier de Serres, pique–nique, dégustation de produits locaux, présentation du laboratoire Archéorient et de leur étude du site de Jalès, visite de la Commanderie,… Plus d’informations sur notre site internet : http://www.patrimoineaurhalpin.org/pique-nique-patrimonialdauvergne-rhone-alpes-2019/ Berrias-et-Casteljau berrias et casteljau 07460 Berrias-et-Casteljau Ardèche samedi 14 septembre 2019 – 11h00 à 18h00

