Dans une ambiance chaleureuse et familiale, seront présents des dizaines d’exposants “vintage” dans les domaines de la décoration, mobilier, vêtements, vinyles, food trucks, … Et tout au long du week-end, des animations Vintage pour tous seront proposées : musique, danse, jeux, concours, tombola, expositions et parades de véhicules anciens, … et de belles nouveautés pour cette nouvelle édition !

Salon vintage des années 40 à 80 du 14 et 15 mai 2022 à Berre l’Étang en centre ville – entrée gratuite de 10h à 19h Place Jean Moulin berre l’étang Berre-l’Étang Bouches-du-Rhône

