Les Nuits de Berre Parc Henri Fabre, 6 juillet 2023, Berre-l'Étang.

Les Nuits de Berre 2023 se déroulent dans l’enceinte du parc Henri Fabre. Christophe Willem, maître Gims et Camille Lellouche sont les artistes que vous pourrez découvrir..

2023-07-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-08 00:00:00. .

Parc Henri Fabre avenue Lazare Ponticelli

Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Nuits de Berre 2023 will take place in the Henri Fabre park. Christophe Willem, Master Gims and Camille Lellouche are the artists that you can discover.

Las Nuits de Berre 2023 tendrán lugar en el Parque Henri Fabre. Christophe Willem, Maître Gims y Camille Lellouche son los artistas que podrá descubrir.

Die Nuits de Berre 2023 finden auf dem Gelände des Parc Henri Fabre statt. Christophe Willem, Master Gims und Camille Lellouche sind die Künstler, die Sie erleben können.

Mise à jour le 2023-03-30 par Mairie de Berre L’Etang