Ce spectacle émouvant et drôle raconte les histoires d’enfants qui malgré leurs différences deviennent des héros de contes. Racontées et chantées par son auteur Dominique Forges, les histoires s’accompagnent des vielles soprane et basse, du tambour, du pinet (flûte en roseau), de la flûte et de la cornemuse. Pour les enfants de 5 à 9 ans. La vie n’est pas toujours bien drôle, quand on est aussi minuscule que le Petiot, aussi crottée que Porcelette, ou que l’on ne sait dire que “zoin-zoin” comme Zoin-Zoin. Trois enfants bien différents des autres dont on se moque pour leur taille ridicule, leur saleté repoussante ou leur lenteur à acquérir du vocabulaire. Ne sont-ils pas promis à un destin faits de tourments et d’infortune ? Mais nos trois personnages sont héros de conte, et là réside leur chance : la légende ne serait pas sans un coup de pouce du merveilleux. Et si… l’aventure des grands bois donnait au Petiot la clé de son talent ? Et si… la rivière magique enchantait l’avenir de Porcelette et de ses amis cochons ? Et si… un saltimbanque sauvait Zoin-Zoin de son zoinzonnement ? Le bateau à musique n’est jamais bien loin pour emporter son petit monde imaginaire naviguer sur les eaux vives des histoires. Voguez sur les flots des contes avec son capitaine, Bérot, et ses instruments d’équipage ! Petiot, Porcelette et Zoin-zoin sont déjà à son bord…

Gratuit, Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Contes à musiques pour enfants curieux de 5 à 9 ans !

Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès 15 RUE JEAN JAURES 58000 Nevers Nevers Nièvre



