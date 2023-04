Fête paysanne – Altabürafàscht rue J. Deyber, 9 septembre 2023, Bernwiller.

Animations, marché, festivités… en libre accès

Il est fortement conseillé de réserver pour le repas de dimanche midi :

Tel : 03.89.25.94.01

ajcg@orange.fr.

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-10 . 0 EUR.

rue J. Deyber

Bernwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est



Animations, market, festivities… in free access

It is strongly advised to book for the Sunday lunch:

Tel : 03.89.25.94.01

ajcg@orange.fr

Animaciones, mercado, fiestas… en acceso libre

Se recomienda encarecidamente reservar para el almuerzo del domingo:

Tel: 03.89.25.94.01

ajcg@orange.fr

Animationen, Markt, Festlichkeiten… frei zugänglich

Es wird dringend empfohlen, für das Essen am Sonntagmittag zu reservieren :

Tel: 03.89.25.94.01

ajcg@orange.fr

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme du Sundgau