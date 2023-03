Sortie nature : la falaise Bloucart en chantier Bernot Bernot Catégories d’Évènement: Aisne

Bernot

Sortie nature : la falaise Bloucart en chantier, 14 octobre 2023, Bernot

2023-10-14 09:30:00 – 2023-10-14 16:00:00

Aisne Bernot . Depuis quelques années, nous vous invitons au traditionnel chantier nature pour la pelouse calcicole. Attention, le site est très pentu.

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.

Age minimum : 10 ans.

Sortie gratuite organisée en collaboration avec la Communauté de commune du Val de l'Oise et les communes d'Origny-Sainte-Benoîte et du mont d'Origny. Réservation auprès de l'Office de Tourisme.

