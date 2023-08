Découverte des plantes sauvages et collecte de graines Bernos Saint-Laurent-Médoc, 16 septembre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Le PNR Médoc organise une balade dans les marais de Beychevelle.

Accompagné par 2 naturalistes, vous irez vous promener et récolter les graines de vos futures plantations. L’occasion de partir à la découverte des plantes sauvages qui poussent dans les zones humides de l’estuaire.

Cet événement est organisé dans le cadre des RV de la biodiversité initiés par l’agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec le PNR Médoc.

Sur réservation..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. EUR.

Bernos

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The PNR Médoc is organizing a walk in the Beychevelle marshes.

Accompanied by 2 naturalists, you’ll go for a walk and collect the seeds for your future plantings. It’s an opportunity to discover the wild plants that grow in the wetlands of the estuary.

This event is organized as part of the RV de la biodiversité program launched by the Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine in collaboration with the PNR Médoc.

Reservations required.

El PNR Médoc organiza un paseo por las marismas de Beychevelle.

Acompañado por 2 naturalistas, dará un paseo y recogerá las semillas para su futura plantación. Es una oportunidad para descubrir las plantas silvestres que crecen en los humedales del estuario.

Este evento se organiza en el marco de las RV de la biodiversidad, iniciadas por la agencia regional de la biodiversidad de Nouvelle-Aquitaine en colaboración con el PNR Médoc.

Reserva obligatoria.

Das PNR Médoc organisiert einen Spaziergang in den Sümpfen von Beychevelle.

In Begleitung von zwei Naturforschern machen Sie einen Spaziergang und sammeln die Samen für Ihre zukünftigen Anpflanzungen. Bei dieser Gelegenheit können Sie die wilden Pflanzen entdecken, die in den Feuchtgebieten der Flussmündung wachsen.

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der RV de la biodiversité organisiert, die von der regionalen Agentur für Biodiversität Nouvelle-Aquitaine in Zusammenarbeit mit dem PNR Médoc initiiert wurden.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Médoc-Vignoble