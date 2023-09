Journées du Patrimoine : Présentation et petit récital à l’Eglise St Gerbold de Bernières le Patry Bernières le Patry Valdallière, 17 septembre 2023, Valdallière.

Valdallière,Calvados

L’Association pour la sauvegarde de la Chapelle Saint Louis propose une présentation de l’Eglise St Gerbold et petit récital par François Hamel..

2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 . .

Bernières le Patry Eglise St Gerbold

Valdallière 14410 Calvados Normandie



The Association pour la sauvegarde de la Chapelle Saint Louis offers a presentation of St Gerbold’s Church and a short recital by François Hamel.

La Association pour la Sauvegarde de la Chapelle Saint Louis ofrece una presentación de la iglesia de San Gerbold y un breve recital de François Hamel.

Die Association pour la sauvegarde de la Chapelle Saint Louis bietet eine Präsentation der St. Gerbold-Kirche und ein kleines Rezital von François Hamel.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche