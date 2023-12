Bernier Quartet 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bernier Quartet 38Riv Jazz Club Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le samedi 27 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€ Jazz contemporain — Pour leur nouveau projet en quartet, les frères Pierre et Simon Bernier réunissent autour d’eux le guitariste Simon Martineau et le contrebassiste Gabriel Midon. Le groupe a pour principal terrain de jeu les compositions de Pierre, dont l’univers est en partie inspiré par la scène new-yorkaise des dernières décennies (Ambrose Akinmusire, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Paul Motian …) ainsi que par les raffinements harmoniques de la musique française du début du XXe siècle. Pierre Bernier : saxophone, compositions

Simon Bernier : batterie

Simon Martineau : guitare

Gabriel Midon : contrebasse 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/53

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004

