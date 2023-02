BERNIE SURKIFFE AU P’TIT MILHAUD, 11 février 2023, PARIS.

BERNIE SURKIFFE AU P’TIT MILHAUD. Un spectacle à la date du 2023-02-11 (2023-02-11 au ) 19:15. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Comment passe-t-on de femme au foyer à humoriste ? Bernie étouffe, Bernie dit stop, Bernie veut exister, C’est simple, demain elle sera une star !Il n’est jamais trop tard pour devenir une star ! De la cour d’école à la scène, de la femme au foyer à la star, il n’y a qu’un pas, que Bernie est bien décidée à franchir… Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves !Après 30 ans de mariage, un mari qui passe sa vie devant la télé, des enfants qu’elle a torchés, récurés et vidangés, et ses cours dans une classe ingérable, Bernie étouffe, Bernie dit stop, Bernie veut exister, Bernie sera une star !Sous ses airs classe et pince-sans-rire, elle surprend avec un one woman show décalé et percutant. C’est drôle, touchant, ironique, et plein d’autodérision.Elle se raconte et livre sa version très personnelle de son parcours, accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, en mêlant sketches, stand-up et même chansons. Vous vous surprendrez à rire de ses aventures auprès de son mari Jacquot, de sa belle-mère détestable, de Suuzaaaanne, sa belle-fille contrôleur fiscal, et de ses amis pas toujours très fiables… ATTENTION : A voir très vite avant que Bernie ne devienne une star…et, entre Cannes, les Oscars et les Emmy Awards, sera-t-elle encore accessible ? —————————————————————Un spectacle de et avec : Bernie /Mise en scène : Caroline Bal /Tout public (dès 8 ans) /Durée du spectacle : 1h00 BERNIE SURKIFFE Bernie

Votre billet est ici

AU P’TIT MILHAUD PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD 75019

Comment passe-t-on de femme au foyer à humoriste ? Bernie étouffe, Bernie dit stop, Bernie veut exister, C’est simple, demain elle sera une star !





Il n’est jamais trop tard pour devenir une star ! De la cour d’école à la scène, de la femme au foyer à la star, il n’y a qu’un pas, que Bernie est bien décidée à franchir… Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves !



Après 30 ans de mariage, un mari qui passe sa vie devant la télé, des enfants qu’elle a torchés, récurés et vidangés, et ses cours dans une classe ingérable, Bernie étouffe, Bernie dit stop, Bernie veut exister, Bernie sera une star !

Sous ses airs classe et pince-sans-rire, elle surprend avec un one woman show décalé et percutant. C’est drôle, touchant, ironique, et plein d’autodérision.



Elle se raconte et livre sa version très personnelle de son parcours, accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, en mêlant sketches, stand-up et même chansons. Vous vous surprendrez à rire de ses aventures auprès de son mari Jacquot, de sa belle-mère détestable, de Suuzaaaanne, sa belle-fille contrôleur fiscal, et de ses amis pas toujours très fiables… ATTENTION : A voir très vite avant que Bernie ne devienne une star…et, entre Cannes, les Oscars et les Emmy Awards, sera-t-elle encore accessible ?





—————————————————————



Un spectacle de et avec : Bernie /

Mise en scène : Caroline Bal /

Tout public (dès 8 ans) /

Durée du spectacle : 1h00

. EUR20.0 20.0 euros

Votre billet est ici