FESTIVAL DES MUSIQUES DU CHABLAIS 17 et 18 juin BERNEX Samedi 17 juin : Dès le matin : Concours de jeunes solistes

18h : Spectacle de l’Ecole de Musique Neige et Soleil (Gratuit)

19h : Concert rock avec le groupe Trash Tones (Gratuit)

20h30 : Concert de l’Ensemble de Cuivres de Belgique (Payant) Dimanche 18 juin: Dès le matin : prestations devant jury

10h30 : Partie officielle

11h : Défilé

12h : Début des prestations sur scènes extérieures

17h30 : Cérémonie de clôture avec remise des prix BERNEX CHEF-LIEU , 74500 BERNEX

2023-06-17T08:00:00+02:00 – 2023-06-18T01:59:59+02:00

2023-06-18T02:00:01+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

