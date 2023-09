[Causeries] Renoir, Pissarro et l’impressionnisme Berneval le Grand Petit-Caux, 28 octobre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Auguste Renoir et Camille Pissarro ont peint à Berneval-le-Grand. Monet lui, a pris une autre direction mais tous sont amis et concernés par la côte d’Albâtre..

2023-10-28 15:00:00

Berneval le Grand Salle Arnaud Beltrame

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Auguste Renoir and Camille Pissarro painted in Berneval-le-Grand. Monet, for his part, took a different direction, but all are friends and concerned by the Côte d’Albâtre.

Auguste Renoir y Camille Pissarro pintaron en Berneval-le-Grand. Monet, por su parte, tomó un rumbo diferente, pero todos eran amigos y les interesaba la Côte d’Albâtre.

Auguste Renoir und Camille Pissarro malten in Berneval-le-Grand. Monet hingegen schlug eine andere Richtung ein, aber alle waren mit der Alabasterküste befreundet und von ihr betroffen.

