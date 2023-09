[Exposition peinture] Agnès Dortu – Dans les pas des impressionnistes Berneval le Grand Petit-Caux, 28 octobre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Venez découvrir les œuvres d’Agnès Dortu avec plus de 120 œuvres présentées dans les pas des impressionnistes.

Plusieurs techniques utilisées : toiles peintes à l’huile ou à l’acrylique, des œuvres sur papier : pastel, encre coulée, aquarelle, linogravure. Vous y trouverez également des livres d’artistes, des carnets de croquis, des cartes de vœux et des objets dérivés..

Samedi 2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-29 19:00:00. .

Berneval le Grand Salle Arnaud Beltrame

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the works of Agnès Dortu, with over 120 works presented in the footsteps of the Impressionists.

Several techniques are used: canvases painted in oil or acrylic, works on paper: pastel, cast ink, watercolor, linocut. You’ll also find artists’ books, sketchbooks, greetings cards and related objects.

Venga a descubrir las obras de Agnès Dortu, con más de 120 obras presentadas siguiendo los pasos de los impresionistas.

La exposición utiliza diversas técnicas, desde lienzos al óleo y acrílicos hasta obras sobre papel: pasteles, tinta, acuarela y linograbados. También encontrará libros de artista, cuadernos de bocetos, tarjetas de felicitación y objetos relacionados.

Entdecken Sie die Werke von Agnès Dortu mit über 120 Werken, die in den Fußstapfen der Impressionisten präsentiert werden.

Es werden verschiedene Techniken verwendet: mit Öl oder Acryl gemalte Leinwände, Werke auf Papier: Pastell, gegossene Tinte, Aquarell, Linolschnitt. Außerdem finden Sie hier Künstlerbücher, Skizzenbücher, Grußkarten und Merchandising-Artikel.

