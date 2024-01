BERNERIE DO BRAZIL rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz, samedi 9 mars 2024.

BERNERIE DO BRAZIL rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Sans strass ni paillettes, la Bossa nova est la poésie du Bresil.

Corcovado septet est la rencontre de musiciens Nantais qui souhaitaient faire revivre la période Bossa et faire découvrir un univers poétique et musical, riche de mélodies, d’harmonies et de rythmique.

Vous ne connaissez pas la Bossa nova ? Pourquoi ne pas tenter d’y gouter ?

Le concert aura lieu à l’orangerie du Domaine de la Gressière, hôtel-restaurant réputé. La verrière près du château est un endroit absolument exquis et est entourée d’un écrin de verdure avec vue sur la mer.

Idéal pour écouter de la bonne musique, faire plaisir à ses oreilles et à ses yeux.

Venez, et vous serez conquis !

L’école de musique de La Bernerie-en-Retz nous propose encore une fois une belle expérience dans ce lieu magique et en profite pour faire une belle action. 10% de la recette de ce concert ira au profit de l’association « Planète Amazone »

Planète Amazone est une ONG française fondée par Gert-Peter Bruch en janvier 2012. Régie par la loi du 1ᵉʳ juillet 1901, déclarée d’intérêt général en 2015, elle œuvre pour la préservation des forêts, du vivant et la reconnaissance des Droits de la Nature, en collaboration étroite avec des peuples autochtones.

Trois bonnes raisons de venir assister au concert:

écouter du bon son

profiter d’un endroit exceptionnel

faire une bonne action

rue de la Noue Fleurie Château de la Gressière

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire emab44@gmail.com

