Stage WE MBSR en Normandie – 30 oct-1er nov Eure 27300, 30 octobre 2021 14:00, Bernay. 30 octobre – 1 novembre Sur inscription – Tarifs : 160€ pour le stage + 210€ pour le séjour espacebeauregard75@yahoo.fr, http://www.pleineconscience75.com Normandie (27) Stage en Week-end intensif de Méditation Pleine Conscience selon le Programme MBSR Un stage en Week-end intensif de Méditation Pleine Conscience selon le Programme MBSR. Thématique : Méditer, une porte au silence intérieur Tout le long du Week-end, nous alternerons différentes postures immobiles

et en mouvements conscients du programme MBSR.

Nous irons ensuite progressivement vers des temps plus longs

de méditation silencieuse (non guidée).

Temps de partages et de Questions-Réponses

Le centre d’accueil est en pleine nature, nous pourrons marcher en Pleine Conscience à l’extérieur (campagne et forêt)

Le Week-end est soutenu par une thématique qui donnera une spécifité méditative : Méditer, une porte au sielnce intérieur

Christiane Beaugé, enseignante MBSR-Méditation Pleine Conscience vous accompagnera dans un accueil bienveillant en petit groupe (8 participants).

Vous êtes bienvenu(e). N’hésitez pas à me contacter pour vous renseigner. Eure 27300 BERNAY 27300 Bernay Eure samedi 30 octobre – 14h00 à 22h00

dimanche 31 octobre – 10h00 à 22h00

lundi 1er novembre – 09h00 à 15h00

