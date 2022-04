STAGE MBSR en Normandie 26 mai (15h)-29 mai (14h) Eure 27300 Bernay Catégories d’évènement: Bernay

STAGE MBSR en Normandie 26 mai (15h)-29 mai (14h) Eure 27300, 26 mai 2022 15:00, Bernay. 26 – 29 mai Sur place Sur inscription – stage entre 160€ et 210€ + hébergement/repas 4 jours 237€ espacebeauregard75@yahoo.fr, http://www.pleineconscience75.com Normandie (27) : Stage en Week-end intensif (ascension Mai 2022) : Méditation Pleine Conscience selon le Programme MBSR : Méditer en silence Un stage en Week-end intensif (ascension en mai 2022) de Méditation Pleine Conscience selon le Programme MBSR. Le 1er jour, nous alternerons différentes postures immobiles

et en mouvements conscients (du programme MBSR). Nous irons ensuite progressivement vers des temps plus longs

de méditation silencieuse (non guidée) – au moins 2è et 3è jour. Nous terminerons le stage en retrouvant des méditations guidées. Temps de partages et de Questions-Réponses. Le centre d’accueil est en pleine nature, nous pourrons marcher en Pleine Conscience à l’extérieur. Le Week-end de 4 jours est soutenu par une thématique qui donnera une spécifité méditative : MEDITER EN SILENCE Christiane Beaugé, enseignante MBSR-Méditation Pleine conscience vous accompagnera dans un accueil bienveillant en petit groupe (8 participants).

