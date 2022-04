Méditer en silence : STAGE MBSR en WE en Normandie 26 au 29 mai Eure 27300 Bernay Catégories d’évènement: Bernay

Méditer en silence : STAGE MBSR en WE en Normandie 26 au 29 mai Eure 27300, 26 mai 2022 15:00, Bernay. 26 – 29 mai Sur place Sur inscription – Tarifs : 160€-210€ pour le stage + 237€ pour le séjour espacebeauregard75@yahoo.fr, http://www.pleineconscience75.com Normandie (27) : Stage en Week-end intensif de Méditation Pleine Conscience selon le Programme MBSR : Méditer en silence Week-end intensif de Méditation Pleine Conscience : méditer en silence Alternance de différentes postures immobiles et de mouvements conscients Méditations non guidées – en silence. Temps de partages des vécus. Le centre d’accueil est en pleine nature : marche consciente à l’extérieur Le Week-end de 4 jours est soutenu par une thématique qui donnera une spécifité méditative : MEDITER EN SILENCE Christiane Beaugé, enseignante MBSR-Méditation Pleine conscience vous accompagnera dans un accueil bienveillant en petit groupe (8 participants). N’hésitez pas à me contacter pour vous renseigner. Vous êtes bienvenu(e). Eure 27300 BERNAY 27300 Bernay Eure jeudi 26 mai – 15h00 à 22h00

vendredi 27 mai – 09h00 à 22h00

samedi 28 mai – 09h00 à 22h00

dimanche 29 mai – 09h00 à 14h00

jeudi 26 mai – 15h00 à 22h00

