Intervention dans les lieux fragiles et protégés

Alors que les zones humides sont des lieux fragiles qu’il est indispensable et urgent de préserver pour leur biodiversité, ceux-ci sont aujourd’hui hélas en forte régression sur le plan communautaire.

Leur existence étant principalement menacée par les aménagements urbains dont l’impact est souvent irréversible, toute intervention sur ces sites-mêmes, ou à leur proximité, se doit d’être fait avec beaucoup de sensibilité et dans le respect de nombreuses contraintes.

La visite sera articulée autour du patrimoine et de l’eau ; il s’agira de comprendre les possibilités d’interventions dans un secteur protégé sans nuire au site, à sa faune et sa flore, à ses fonctions hydrologiques.

Empressez-vous donc de découvrir ce lieu de 15 hectares déjà situé en périmètre MH et couvert par de nombreux labels comme Natura 2000, ENS (Espace Naturel Sensible), ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique).

Actuellement, le site est géré par l’association « La Reine des Près Baignants », qui se fait assistée par d’autres associations compétentes dans la préservation de milieux fragiles, comme le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie (CEN-N) et l’ADAPEI 27 qui accompagne des jeunes personnes en situation de handicap.

Au programme de la visite :

– La découverte d’un sentier de découverte des milieux humides en cours de réalisation ;

– La présentation d’un projet de belvédère dans le cadre des ENS ;

– Une évocation des enjeux des bâtiments existants à rénover afin d’être intégrés dans le projet de valorisation du site.

Cette « visite – découverte » est organisée par l’agende d’architecture Double Esquisse en partenariat avec l’association « La Reine des Près Baignants ».

Gratuit sur inscription, merci d’envoyer un SMS au numéro indiqué ci-dessous en précisant nom, prénom et nombre de personne. Prévenir en cas de désistement.

Bernay 177 rue du Val de la Couture Bernay 27300 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

Photographie de Richard Neill