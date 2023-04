Concert de l’Ensemble vocal Opus rue Principale, 16 avril 2023, Bernardswiller.

Venez découvrir le concert de printemps de L’Ensemble, consacré au CINÉMA. Sous la direction de Zivile Schmitt, vous reconnaîtrez les musiques de vos films préférés et les mélodies qui ont marqué le 7ème art..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

rue Principale

Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the spring concert of the Ensemble, dedicated to CINEMA. Under the direction of Zivile Schmitt, you will recognize the music of your favorite films and the melodies that have marked the 7th art.

Venga a descubrir el concierto de primavera del Ensemble, dedicado al CINE. Bajo la dirección de Zivile Schmitt, reconocerá la música de sus películas favoritas y las melodías que han marcado el séptimo arte.

Erleben Sie das Frühjahrskonzert des L’Ensemble, das dem Thema KINO gewidmet ist. Unter der Leitung von Zivile Schmitt werden Sie die Musik Ihrer Lieblingsfilme und Melodien, die die 7. Kunst geprägt haben, wiedererkennen.

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de tourisme d’Obernai