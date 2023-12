Bernardo Montet, Maguy Marin, Volmir Cordeiro – Vignette(s) La Briqueterie CDCN Vitry-sur-Seine, 20 janvier 2024 20:30, Vitry-sur-Seine.

Le samedi 20 janvier 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Trois grands noms de la danse : Bernardo Montet, Maguy Marin et Volmir Cordeiro transmettent dans Vignette(s) un fragment de leur répertoire à la singulière Troupe Catalyse.

Bernardo Montet a construit ce programme remarquable Vignette(s) pour l’Atelier Catalyse intégré au Centre National pour la Création Adaptée, basé à Morlaix. Remarquable parce qu’il propose trois pièces complémentaires de répertoire : May B de Maguy Marin, L’œil, la bouche et le reste de Volmir Cordeiro et Le soleil du nom, solo fétiche de Bernardo. Remarquable également car plus que des adaptations, il s’agit de revisitations pleines et entières, digérées, maîtrisées, absolument justes dans l’esprit, donc nécessaires à partager avec le plus grand nombre. Sans concession ni atermoiement, les membres de la troupe tracent une voie originale en faisant absolument danse.

La Briqueterie CDCN 17 Rue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine

