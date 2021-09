Paris Collège des Bernardins Paris Bernardins 360° : la rentrée du Collège des Bernardins Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 16 septembre pour la journée de rentrée du Collège des Bernardins ! Venez découvrir les Bernardins à 360° tout au long de cette journée qui réunira théologiens, experts, artistes, et enseignants. Au programme, des temps d’échanges autour de stands dans la nef : rencontres avec les acteurs du Collège, découverte de notre programmation annuelle… Les inscriptions aux cours publics auront également lieu à cette occasion. Enfin vous serez invités à participer aux conférences et concerts qui rythmeront la journée sur le thème du « patrimoine pour tous », dans la dynamique des journées du patrimoine qui suivront. En point d’orgue de cette journée, nous vous proposons de re-découvrir Notre-Dame de Paris à travers les arts. Programme Après-midi (15h-17h30) 15h : Ouverture de la nef 15h15 : Leçon inaugurale : « L’héritage de nos Pères » Père Philippe de Forges, directeur adjoint de l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses 15h45 : Présentation des nouveautés de l’École Cathédrale Père Jean-Philippe Fabre, directeur des Cours publics 16h45 : Une heure une œuvre avec Caravage Mélina de Courcy, professeure d’histoire de l’art Soirée (20h30-21h30) Redécouvrez Notre-Dame de Paris à travers un voyage artistique pluridisciplinaire : Concert : Ogives, Erik Satie, La cathédrale engloutie, Claude Debussy Projection cinéma : extraits du film Notre-Dame de Paris (1956) avec Gina Lollobrigida et Anthony Quinn Lectures de textes : Notre-Dame de Paris, Victor Hugo Avec la participation de Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/bernardins-360deg-la-rentree-du-college-des-bernardins Rencontres et débatsFormationArt et Culture. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

2021-09-16T15:00:00 2021-09-16T21:30:00

Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris