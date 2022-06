Bernard Plossu, l’Italie Aix-en-Provence, 7 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Bernard Plossu, l’Italie

2022-07-07 18:00:00 – 2022-07-07

Ferrante Ferranti, architecte et photographe vous parle de l’Italie de Bernard Plossu, de ses paysages, des gens, des ambiances, de l’architecture, de son présent, de son passé, de son futur, et de bien d’autres choses qui font de la Péninsule une passion et une attraction sans fin pour le photographe contemporain.

Conférence évènement, animée par Ferrante Ferranti, sur Bernard Plossu au musée Granet

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/

