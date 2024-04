Bernard Mahé (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate, samedi 13 avril 2024.

Bernard Mahé (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate Calvados

Après s’être essayé à l’encre puis à l’aquarelle, ce peintre autodidacte et amoureux de la Bretagne s’est pris de passion pour la peinture à l’huile. Laissant libre court à son imagination, il essaye de reproduire cette atmosphère bretonne si particulière, propice à l’évasion et à la rêverie, avec ses petites maisons blanches, le ciel et la mer aux nuances si changeantes, ses saveurs iodées…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu

Houlgate 14510 Calvados Normandie houlgate@ncpa-tourisme.fr

