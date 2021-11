Bernard Mabille Théâtre Sébastopol, 8 janvier 2022, Lille.

Théâtre Sébastopol, le samedi 8 janvier 2022 à 20:30

Le nouveau spectacle de BERNARD MABILLE : « Fini de jouer ! » Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille garde la main sur la politique et vous sort le grand jeu pour son nouveau spectacle « fini de jouer ! ». Le tailleur de costards reste l’as des as quand il s’agit de tailler à tout va, dans l’unique but de vous faire rire. Les privilégiés de tout bord se tiennent à carreau, car tout le monde y passe et rien ne lui échappe. Devant un public de plus en plus nombreux, Bernard Mabille distribue avec coeur ses piques contre la société et envoie tout ce grand monde au tapis !

Placement assis numéroté – tarifs : de 36€ à 42€

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



