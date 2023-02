BERNARD MABILLE – MIRACULE (TOURNEE) LE PONANT PACE Catégorie d’Évènement: Pacé

BERNARD MABILLE – MIRACULE (TOURNEE) LE PONANT, 15 avril 2023 00:00, PACE. BERNARD MABILLE – MIRACULE (TOURNEE) Bernard Mabille. De 2023-04-15 à 2023-04-27 20:30. Tarif : 39.0 39.0 euros LE PONANT PACE 35740 . MUSIC FOR EVER PROD (L-R-21-3861) PRESENTE Nouveau Spectacle : MIRACULE ! De Mitterrand à Macron il a survécu à tout !N° informations PMR : 03.88.65.31.06. Bernard Mabille Votre billet est ici MUSIC FOR EVER PROD (L-R-21-3861) PRESENTE Nouveau Spectacle : MIRACULE ! De Mitterrand à Macron il a survécu à tout !



N° informations PMR : 03.88.65.31.06 Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Pacé Autres Lieu LE PONANT Adresse 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ville PACE Tarif 39.0-39.0 euros

LE PONANT PACE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pace/

BERNARD MABILLE – MIRACULE (TOURNEE) LE PONANT 2023-04-15 was last modified: by BERNARD MABILLE – MIRACULE (TOURNEE) LE PONANT LE PONANT 15 avril 2023 00:00 Le Ponant Pacé

PACE