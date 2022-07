BERNARD MABILLE – FINI DE JOUER

BERNARD MABILLE – FINI DE JOUER, 4 novembre 2022, . BERNARD MABILLE – FINI DE JOUER



2022-11-04 – 2022-11-04 BERNARD MABILLE

Miraculé (Nouveau spectacle)

Le nouveau spectacle de Bernard Mabille « Miraculé ».

De Mitterrand à Macron, il a survécu à tout ! Le spectacle de BERNARD MABILLE au théâtre salle bleue de Palavas initialement prévu le samedi 15 janvier 2022 à 20h30 est reporté au vendredi 4 novembre 2022 à 20h30.

Les billets achetés restent valables pour cette nouvelle date. BERNARD MABILLE

