Bernard Lavilliers en concert, 13 juillet 2022, .

Bernard Lavilliers en concert

2022-07-13 21:30:00 – 2022-07-13

41.7 61.7 Parmi les premiers à colorer ses carnets de voyages de musiques métisses – des rythmes brésiliens, jamaïcains et plus largement d’Amérique du Sud – l’artiste-baroudeur fait chalouper depuis plusieurs décennies, mots d’amour et textes au poing levé contre les injustices ! Pour ce 22e album, c’est installé Sous un soleil énorme à Buenos Aires qu’il a pris le pouls de la capitale argentine et d’un monde placé sous une brûlante actualité… Faisant rugir l’âme noire du tango, il nous conte ses états d’urgence, ses colères, ses rires et ses amours, toujours.

Accompagné sur scène par les complices au long cours, pour ce projet le boss a fait monter sur le ring quelques nouveaux bandits joyeux dont le duo Terrenoire, Hervé & Eric Cantona…

Pour sa 27e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille Bernard Lavilliers.

ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20 https://www.suds-arles.com/

Parmi les premiers à colorer ses carnets de voyages de musiques métisses – des rythmes brésiliens, jamaïcains et plus largement d’Amérique du Sud – l’artiste-baroudeur fait chalouper depuis plusieurs décennies, mots d’amour et textes au poing levé contre les injustices ! Pour ce 22e album, c’est installé Sous un soleil énorme à Buenos Aires qu’il a pris le pouls de la capitale argentine et d’un monde placé sous une brûlante actualité… Faisant rugir l’âme noire du tango, il nous conte ses états d’urgence, ses colères, ses rires et ses amours, toujours.

Accompagné sur scène par les complices au long cours, pour ce projet le boss a fait monter sur le ring quelques nouveaux bandits joyeux dont le duo Terrenoire, Hervé & Eric Cantona…

dernière mise à jour : 2022-05-06 par