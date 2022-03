BERNARD LAVILLIERS AU GALAXIE Amnéville Amnéville Catégories d’évènement: Amnéville

Amnéville Moselle Amnéville Durant l’année 2019, Lavilliers part en Argentine, démarrant un nouveau cycle, donnant naissance à quelques chansons qu’il défendra en tournée en 2022. Autour de Lavilliers, des fidèles comme Romain Humeau du groupe Eiffel, des complices de longues dates, musiciens aux multiples talents comme Georges Baux, Xavier Tribolet ou Michaël Lapie… Mais aussi de nouveaux venus : le duo Terrenoire, un collectif imparable avec Izia, Gaëtan Roussel, Hervé et Eric Cantona ! accueil@le-galaxie.com +33 3 87 70 28 29 https://www.le-galaxie.com/evenement/bernard-lavilliers/ RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville

