BERNARD LAVILLIERS

BERNARD LAVILLIERS, 11 juin 2022, . BERNARD LAVILLIERS

2022-06-11 – 2022-06-11 58 EUR Bernard Lavilliers sortira son nouvel album le 12 novembre 2021.

Le bien nommé « Sous un soleil énorme » est un album solaire, assurément, à multiples facettes.

Durant l’année 2019, Lavilliers part en Argentine, démarrant un nouveau cycle, donnant naissance à quelques chansons qu’il défendra en tournée en 2022 et sur la scène de l’Olympia du 16 au 19 juin 2022. “Sous un soleil énorme” Accueil Bernard Lavilliers sortira son nouvel album le 12 novembre 2021.

Le bien nommé « Sous un soleil énorme » est un album solaire, assurément, à multiples facettes.

Durant l’année 2019, Lavilliers part en Argentine, démarrant un nouveau cycle, donnant naissance à quelques chansons qu’il défendra en tournée en 2022 et sur la scène de l’Olympia du 16 au 19 juin 2022. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville