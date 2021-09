Ambarès-et-Lagrave Pôle Culturel Ev@sion Ambarès-et-Lagrave, Gironde Bernard Joyet Pôle Culturel Ev@sion Ambarès-et-Lagrave Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave

Auteur-compositeur-interpréte, Bernard Joyet fait parti des « historiques » de la chanson française, proche de Juliette ou encore d’Anne Sylvestre. Il se fait notamment connaître grâce au duo comique « Joyet et Roll Mops » qui fera rire des milliers de spectateurs pendant de nombreuses années. Il abandonne son nez rouge pour se consacrer ensuite aux chansons à textes avec une série d’albums largement salués par la critique.

Tarifs : 6€ / 12€ // Réservation obligatoire : 05 56 77 36 26 // Assis

Coorganisation avec Versions Françaises Pôle Culturel Ev@sion Place de la république 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave Gironde

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T22:00:00

