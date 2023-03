Bernard Dumerchez, exposition itinérante paroles d’éditeur- Festival Paroles Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

Bernard Dumerchez, exposition itinérante paroles d’éditeur- Festival Paroles, 25 mars 2023, Compiègne . Bernard Dumerchez, exposition itinérante paroles d’éditeur- Festival Paroles Rue des Minimes Compiègne Oise

2023-03-25 – 2023-04-23 Compiègne

Oise Bernard Dumerchez, Exposition itinérante Paroles d’éditeur, 40 ans d’édition dans les Hauts-de-France et l’Oise Exposition rétrospective de l’éditeur qui publie depuis 40 ans des livres d’artistes qui mettent en majesté des poètes et des peintres contemporains. Deux langages au service de la beauté. – Espace St Pierre des Minimes, 25 mars- 23 avril , en présence de B Dumerchez le samedi 25 mars à 17h Entrée libre Compiègne

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Rue des Minimes Compiègne Oise Ville Compiègne Departement Oise Lieu Ville Compiègne

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne /

Bernard Dumerchez, exposition itinérante paroles d’éditeur- Festival Paroles 2023-03-25 was last modified: by Bernard Dumerchez, exposition itinérante paroles d’éditeur- Festival Paroles Compiègne 25 mars 2023 Compiègne Oise Rue des Minimes Compiègne Oise

Compiègne Oise